Минздрав не решил вопрос оплаты телемедицинских услуг – эксперт

Министерство здравоохранения не решило вопрос оплаты медицинских услуг, которые предоставляются с помощью телемедицинских технологий, считает вице-президент Украинской ассоциации развития информационных технологий в медицине (УАРИТМ), экс-руководитель госучреждения "Медицинский центр телемедицины Минздрава" Виталий Осташко.

"Министерство (здравоохранения - ИФ) не решило главный вопрос, без которого никакая телемедицина не будет работать – вопрос мотивации исполнителей. До сих пор не предложены варианты оплаты медицинских услуг, которые предоставляются с использованием телемедицины", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", отметив, что этот вопрос "давно должны были решить Минздрав и Национальная служба здоровья Украины".

Эксперт подчеркнул, что благодаря принятию соответствующих изменений в законодательство в последние два года телемедицинские технологии развиваются в Украине достаточно быстро. В частности, они могли бы стать "драйвером изменений в сельской медицине" и открывать "новые возможности для дальнейшей взаимной интеграции всей IT-индустрии и здравоохранения".

Осташко отметил, что наиболее активно телемедицинские проекты внедряются в Полтавский и Винницкий области, в частности в отношении удаленной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Также телемедицинские проекты реализуются в Днепропетровской и Одесской областях.

При этом, по оценке Осташко, эффективность использования телемедицины выше в частном секторе. Вместе с тем эксперт полагает, что "как только вопрос финансирования работы врача будет решен, тогда следует ожидать очень быстрое внедрение телемедицины и других цифровых технологий в государственном и коммунальном секторе".

По мнению Осташко, в настоящее время "базовые требования использования телемедицины настолько просты и доступны, что практически любое учреждение может начинать оказывать эти услуги". "Осталось лишь решить вопрос с мотивацией врачей. Если медучреждение хочет оказывать телемедицинские услуги с использованием дополнительного медоборудования, тогда нужно четко понимать насколько востребована та или иная услуга и искать компромисс между возможностями и потребностями. Начинать можно, имея лишь компьютер/ноутбук и доступ в интернет", - считает эксперт.

Давая оценку развитию телемедицинских проектов в Украине в настоящее время, Осташко отметил, что "планы грандиозные, но их реализация оставляет желать лучшего".

"Смысл ведь не в том, чтобы, например, накупить портативных ЭКГ-аппаратов или глюкометров. Идея в том, чтобы полученные данные круглосуточно были доступны как лечащему врачу, так и любому консультанту в любой точке Украины. Насколько я понимаю, не ведется никакая реальная статистика по этому поводу на уровне страны. Оценивать же по каким-то отдельным семейным амбулаториям или поликлиникам будет некорректно", - сказал он.