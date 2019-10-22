В Хмельницкой области полиция расследует трудовую эксплуатацию пациентов психоневрологического интерната

Полиция Хмельницкой области сообщила о подозрении заведующей хозяйством психоневрологического интерната, которая в сговоре с местным предпринимателем занималась трудовой эксплуатацией пациентов.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в течение 2019 года заведующая хозяйством одного из психоневрологических интернатов области регулярно предоставляла местному предпринимателю, который является ее сыном, пациентов учреждения в количестве 5-10 человек для принудительного безвозмездного выполнения хозяйственных работ", - сообщает полиция Хмельницкой области на своей странице в Фейсбуке.

Так, во время одного из обысков на территории предприятия работники полиции зафиксировали факт пребывания там 5 пациентов интерната, которые занимались пересеиванием зерна.

Полиция под процессуальным руководством прокуратуры проводит расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.149 (торговля людьми) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас досудебное расследование продолжается. Заведующей и ее сыну полицейские уже объявили о подозрении. Также следователи проверяют других должностных лиц интерната относительно причастности к преступлению", - сказано в сообщении.