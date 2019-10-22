Медицина

10:57 22.10.2019

Минздрав Украины подвел итоги 50 дней работы новой команды

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Минздрав Украины подвел итоги 50 дней работы новой команды

Министерство здравоохранения Украины обнародовало результаты 50 дней работы новой команды.

Согласно сообщению на сайте ведомства, приоритетными для него стали вопросы обеспечения лекарствами, улучшение медицинских услуг и доступ к ним.

За указанный период Минздрав утвердил Реестр предельных оптово-отпускных цен на некоторые лекарственные средства из Нацперечня. Это позволит избежать завышения цен на медпрепараты, закупаемые медучреждениями самостоятельно через систему ProZorro.

Кроме того, утверждены документы по распределению и поставке препаратов для лечения больных онкологией, онкогематологией, вирусными гепатитами B и С, орфанными метаболическими заболеваниями, легочной артериальной гипертензией. Утвержден также список участников, присоединившихся к пилоту по 2Д-кодированию лекарств.

Минздрав разработал Концепцию развития фармацевтического сектора на 2020-2025 гг. Ее цель - создать условия, чтобы украинцы не занимались самолечением, а консультировались с семейным врачом, терапевтом или педиатром, борьба с фальсификатом, создание Украинского медицинского агентства, демонополизация рынка и т. п. В настоящее время документ находится на обсуждении экспертов соответствующей рабочей группы.

Как отмечается в сообщении, продолжается подготовка к запуску с 1 апреля 2020 года Программы медицинских гарантий. Ее бюджет (72,1 млрд грн) обеспечит медицинскими услугами и лекарствами людей в экстренных случаях, на приеме у семейного врача, педиатра или терапевта, на уровне специализированной амбулаторной и госпитальной помощи, при необходимости - паллиативной медицинской помощи и реабилитации.

Помимо этого, разработаны методики моделирования сетей первичной и специализированной медицинской помощи. Завершен анализ сети многопрофильных больниц интенсивного лечения (МБИЛ). Регионы получили соответствующие рекомендации по развитию больниц.

Согласованы закупки автомобилей "скорой помощи" для шести регионов (Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областей и Киева) в рамках пилотного проекта по развитию экстренной медицинской помощи. Это позволит обеспечить 100%-ную потребность в автомобилях экстренной медицинской помощи в этих регионах.

Теги: #работа #медреформа #минздрав
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