Медицина

15:07 21.10.2019

Турция планирует продвигать лечение в турецких клиниках и обучение в турецких вузах

2 мин читать
Турция планирует продвигать лечение в турецких клиниках и обучение в турецких вузах

Турция планирует продвигать в Украине лечение в турецких клиниках, а также программы обучения студентов в турецких вузах, сообщил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гульдере.

"За последние годы в Турции были сделаны значительные инвестиции в клиники - как в частные, так и государственные. Благодаря этому в них достигнуто высокое качество обслуживания, и мы сейчас можем говорить о формировании отдельного направления медицинского туризма в Турцию. Мы очень пристально следим за развитием этого направления и всячески его поддерживаем", - сказал он журналистам на минувшей неделе, презентуя Дни турецкой культуры в Украине.

По словам посла, в настоящее время "разные министерства в Турции - МИД, Минздрав и Министерство туризма - предпринимают шаги, чтобы медицинские туристы приезжали беспрепятственно и без проблем".

Гульдере сообщил, что две крупные стамбульские клиники недавно открыли свои представительства в Киеве, не уточнив их названия, "чтобы не рекламировать".

Как сказал дипломат, посольство следит за информацией относительно лечения украинцев в турецких клиниках, однако не получало сообщения о "негативных кейсах".

"Наше посольство не получало никаких обращений по поводу негативных моментов. Но некоторые новости, которые распространялись через соцсети и сми, попадали мне на глаза. Мы готовы к коммуникации в случае, когда есть какое-то недовольство, и готовы сделать все возможное, чтобы "изменить негативное впечатление на противоположное".

Гульдере также сообщил, что Турция заинтересована в развитии программ обмена студентами и сотрудничества между украинскими и турецкими вузами.

"Есть диалоги, которые постоянно оживляются между университетами. За последний месяц было несколько визитов в Украину из турецких вузов, благодаря которым реализуются соглашения о сотрудничестве между университетами. Я вижу в Украине массу молодых людей, которые очень заинтересованы Турцией, поэтому мы готовы к любым предложениям", - подчеркнул посол.

Теги: #посол #турция #гульдере
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:40 18.10.2019
Пентагон отвергает возможность возвращения Турции в программу F-35, пока там находятся российские С-400

Пентагон отвергает возможность возвращения Турции в программу F-35, пока там находятся российские С-400

17:07 18.10.2019
Турция продолжит наступление на севере Сирии в случае невыполнения соглашения по прекращению огня - Эрдоган

Турция продолжит наступление на севере Сирии в случае невыполнения соглашения по прекращению огня - Эрдоган

09:50 18.10.2019
Сенаторы США представили законопроект по санкциям против Турции

Сенаторы США представили законопроект по санкциям против Турции

06:49 18.10.2019
Пелоси и Шумер раскритиковали достигнутое соглашение по Сирии между Турцией и США

Пелоси и Шумер раскритиковали достигнутое соглашение по Сирии между Турцией и США

01:23 18.10.2019
Генсек ООН приветствует договоренности Турции и США о прекращении огня в Сирии

Генсек ООН приветствует договоренности Турции и США о прекращении огня в Сирии

21:14 17.10.2019
США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии – Пенс

США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии – Пенс

20:58 17.10.2019
США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии – Пенс

США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии – Пенс

23:46 16.10.2019
США усилили охрану склада тактического ядерного оружия в Турции

США усилили охрану склада тактического ядерного оружия в Турции

22:39 16.10.2019
Трамп отрицает, что давал согласие на операцию Турции на севере Сирии

Трамп отрицает, что давал согласие на операцию Турции на севере Сирии

17:54 16.10.2019
Целью визита делегации США в Турцию является прекращение огня в Сирии - Помпео

Целью визита делегации США в Турцию является прекращение огня в Сирии - Помпео

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Медреформа будет продолжаться, иного варианта нет – Скалецкая

В Киеве на взятке задержан врач-трасплантолог Института Шалимова

Пациентская организация заявляет о блокировании Минздравом закупки лекарств на 1,6 млрд грн

Ряд сотрудников Минздрава заявляют о блокировании работы некоторых направлений новым руководством ведомства

Обыски в НИР в августе начались за пять дней до ожидаемого распоряжения правительства об автономизации института – главврач

ПОСЛЕДНЕЕ

Центр правпомощи и Минздрав намерены внедрить проект "Правовое здоровье"

Полиция проверяет данные о возможной незаконной трансплантации органов в одном из медцентров Киевской области

Решение о легализации медицинского канабиса будет принято, но не так быстро - Радуцкий

Бюджетный комитет Рады согласовал увеличение госбюджета-2020 на 3,655 млрд грн на закупку лексредств

Пациенты требуют дофинансироваать бюджетную закупку лекарств на 4,94 млрд грн

Аптечные сети созданием СТМ и маркетингом стимулируют рост цен на лекарства – обращение к Зеленскому

Фармфирма "Дарница" планирует развитие на зарубежных рынках за счет приобретения иностранных компаний

Глава профильного комитета Рады считает необходимым аудит всей системы здравоохранения Украины

Механизм концессии в системе здравоохранения является очень перспективным инструментом - мнение

Acino приобрела часть терапевтического портфеля препаратов Takeda на рынке Украины и странах Ближнего Востока и Африки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА