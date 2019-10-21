Турция планирует продвигать лечение в турецких клиниках и обучение в турецких вузах

Турция планирует продвигать в Украине лечение в турецких клиниках, а также программы обучения студентов в турецких вузах, сообщил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гульдере.

"За последние годы в Турции были сделаны значительные инвестиции в клиники - как в частные, так и государственные. Благодаря этому в них достигнуто высокое качество обслуживания, и мы сейчас можем говорить о формировании отдельного направления медицинского туризма в Турцию. Мы очень пристально следим за развитием этого направления и всячески его поддерживаем", - сказал он журналистам на минувшей неделе, презентуя Дни турецкой культуры в Украине.

По словам посла, в настоящее время "разные министерства в Турции - МИД, Минздрав и Министерство туризма - предпринимают шаги, чтобы медицинские туристы приезжали беспрепятственно и без проблем".

Гульдере сообщил, что две крупные стамбульские клиники недавно открыли свои представительства в Киеве, не уточнив их названия, "чтобы не рекламировать".

Как сказал дипломат, посольство следит за информацией относительно лечения украинцев в турецких клиниках, однако не получало сообщения о "негативных кейсах".

"Наше посольство не получало никаких обращений по поводу негативных моментов. Но некоторые новости, которые распространялись через соцсети и сми, попадали мне на глаза. Мы готовы к коммуникации в случае, когда есть какое-то недовольство, и готовы сделать все возможное, чтобы "изменить негативное впечатление на противоположное".

Гульдере также сообщил, что Турция заинтересована в развитии программ обмена студентами и сотрудничества между украинскими и турецкими вузами.

"Есть диалоги, которые постоянно оживляются между университетами. За последний месяц было несколько визитов в Украину из турецких вузов, благодаря которым реализуются соглашения о сотрудничестве между университетами. Я вижу в Украине массу молодых людей, которые очень заинтересованы Турцией, поэтому мы готовы к любым предложениям", - подчеркнул посол.