Медицина

15:22 18.10.2019

Центр правпомощи и Минздрав намерены внедрить проект "Правовое здоровье"

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Центр правпомощи и Минздрав намерены внедрить проект "Правовое здоровье"

Координационный центр по предоставлению правовой помощи совместно с Министерством здравоохранения Украины намерены внедрить проект "Правовое здоровье", сообщила пресс-служба центра со ссылкой на его директора Алексея Бонюка.

"Мы хотим, чтобы парамедики, семейные врачи и другие медики сообщали пациентам о возможности получения бесплатной правовой помощи. Чтобы человек, столкнувшийся с проблемами здоровья, мог проконсультироваться по правовым вопросам", - процитировала пресс-служба директора.

Кроме того, Бонюк отметил, что планируется внедрять комплексный подход к оказанию помощи людям.

"Мы сейчас ориентируемся на более комплексный подход к оказанию помощи людям. Это должен быть не просто какой-то юридический совет, а именно решение той проблемы, с которой столкнулся человек. Мы поможем ей связаться с другими смежными институтами", - отметил директор.

Согласно сообщению, в настоящее время существует пять местных центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, специализирующихся на комплексной помощи в семейных и родственных отношениях. Одна из их задач - сопровождение клиента, помощь в налаживании коммуникации с учреждениями и организациями, предоставляющими семьям социальную, психологическую, медицинскую, правовую и другие виды помощи. Сеть таких специализированных центров будет расширяться.

"Планы развития системы безоплатной правовой помощи согласуются с реформой децентрализации, процессом создания объединенных территориальных громад. Мы изучаем правовые потребности общин. Есть идея создания специализированных центров в общинах, где не только будет предоставляться правовая помощь, но и будут решаться другие проблемы", - подчеркнул Алексей Бонюк.

По его словам, система безоплатной правовой помощи также готовится к внедрению земельной реформы. В каждом местном центре будут юристы, которые будут специализироваться на земельных вопросах.

Еще одним приоритетом развития системы предоставления безоплатной правовой помощи будет улучшение доступа к ней и инклюзивности. В частности, речь идет об упрощении проверки - имеет ли человек право на адвоката за счет государства.

"Будем инициировать ряд законодательных изменений, чтобы максимально упростить обмен информацией между центрами по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи и государственными органами. Приоритет - чтобы человек самостоятельно не ходил за справками", - подчеркнул Бонюк.

Теги: #здоровье #минздрав #проект
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