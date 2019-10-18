Полиция проверяет данные о возможной незаконной трансплантации органов в одном из медцентров Киевской области

В Киевской области правоохранители проверяют факты незаконной трансплантации человеческих органов в одном из медицинских центров.

Как сообщил отдел коммуникаций областной полиции, в ходе расследования установлено, что в медцентре могут осуществляться незаконные медицинские операции.

По факту открыто уголовное производство по ст.143 (нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека) УК Украины, проведен санкционированный обыск в помещении.

Кроме того, по факту нарушения требований действующего законодательства об охране труда в частном медцентре работники Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по ст.271 УК Украины (нарушение требований охраны труда).

По изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы. Сотрудники полиции устанавливают происхождение биологических образцов и цель их хранения.