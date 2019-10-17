Медицина

15:50 17.10.2019

Решение о легализации медицинского канабиса будет принято, но не так быстро - Радуцкий

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Решение о легализации медицинского канабиса будет принято, но не так быстро - Радуцкий

 Решение о легализации медицинского канабиса будет принято, но не так быстро, считает глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Считаем, что медицинский канабис должен стать доступным в стране, но мы не хотим спешить с этим вопросом... Не обещаем это сделать в турборежиме - мы будем очень тщательно изучать, чтобы, не дай бог, не сделать ошибок. Не ждите от нас быстрого решения, но решение будет, и эта инициатива точно не является плохой для страны", - сказал Радуцкий на брифинге в Киеве в четверг.

Он напомнил, что на рассмотрении профильного комитета находятся несколько законопроектов о применении медицинского канабиса.

По мнению лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, легализация медицинского канабиса является очень хорошей инициативой.

"Мы говорим о медицинском применении с очень высоким контролем государства. Это надо сделать, потому что два миллиона людей в Украине каждый день ощущают боль", - сказал Арахамия.

Теги: #радуцкий #канабис #мнение
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