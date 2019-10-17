Бюджетный комитет Рады согласовал увеличение госбюджета-2020 на 3,655 млрд грн на закупку лексредств

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласовал увеличение расходов из госбюджета 2020 года на закупку лекарств на 3,655 млрд грн, сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в Facebook.

"3,655 млрд грн - именно на столько удалось команде Минздрава совместно с комитетом по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования увеличить бюджет на закупку лекарств в 2020 году. В бюджетном комитете нашу инициативу поддержали!"- написала она.

По словам министра, на закупку лексредств и медизделий для лечения онкологических больных дополнительно будет выделено 1,22 млрд грн, для лечения больных с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями – 434,18 млн грн, для лечения больных редкими (орфанными) заболевания – 1,548 млрд грн, по бюджетной программе "Лечение граждан Украины за рубежом" – 450,614 млн грн.

Ранее благотворительный фонд "Пациенты Украины" заявлял, что расходы на лечение онкологии нужно увеличить на 1,22 млрд грн, лечение сердечно-сосудистых заболеваний - на 454,18 млн грн, программу лечения пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями - на 2,4 млрд грн, программу лечения детского церебрального паралича, аутизма, кровотечений, перитонеального диализа, эндопротезирования, рассеянного склероза, трансплантации - на 410,78 млн грн, финансирование лечения туберкулеза, ВИЧ/СПИД, наркозависимости и гепатитов – на 463,69 млн грн.