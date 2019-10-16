Медицина

19:19 16.10.2019

Пациенты требуют дофинансироваать бюджетную закупку лекарств на 4,94 млрд грн

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Пациенты требуют дофинансироваать бюджетную закупку лекарств на 4,94 млрд грн

Пациентские организации требуют увеличить финансирование на закупку лекарств за средства госбюджета на 2020 год на 4,94 млрд грн.

Как сообщил благотворительный фонд "Пациенты Украины", речь идет об увеличении бюджета на закупку лекарств и медицинских изделий для пациентов с редкими, хроническими или инфекционными заболеваниями, онкологией, туберкулезом, вирусными гепатитами В и С, ВИЧ/СПИДом, гемофилией.

По информации фонда, недофинансирование закупок лекарств по этим программам в 2019 году составило 60%.

Фонд "Пациенты Украины" отмечает, что программу лечения пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями нужно увеличить на 2,4 млрд грн, программу лечения детского церебрального паралича, аутизма, кровотечений, перитонеального диализа, эндопротезирования, рассеянного склероза, трансплантация нужно увеличить на 410,78 млн грн - до 764,18 млн грн, финансирование лечения туберкулеза, ВИЧ/СПИД, наркозависимости и гепатитов – увеличить на 463,69 млн грн.

В фонде также требуют дополнительно увеличить финансирование расходы на лечение сердечно-сосудистых заболеваний на 454,18 млн грн, расходы на лечение онкологии – на 1,22 млнд грн.

В свою очередь, член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Ольга Стефанишина на совей странице в сети Facebook уточнила, что на закупку необходимых вакцин от кори, туберкулеза, коклюша, дифтерии и столбняка, инновационных лекарств от туберкулеза, и гепатитов В и С - не хватает 464 млн грн.

Она отметила, что комитет предложил направить на дофинансирование этих госпрограмм в сфере здравоохранения средства, поступающие в бюджет от акциза на табак.

Теги: #лекарства #закупка #дофинансирование
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