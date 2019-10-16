Медицина

18:48 16.10.2019

Аптечные сети созданием СТМ и маркетингом стимулируют рост цен на лекарства – обращение к Зеленскому

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Аптечные сети созданием СТМ и маркетингом стимулируют рост цен на лекарства – обращение к Зеленскому

Крупные аптечные сети злоупотребляют созданием собственных торговых марок (СТМ) и маркетинговыми инструментами, стимулируя рост цен на лекарственные средства, считают в общественной организации "Всеукраинская фармацевтическая палата" (ВФП).

"Применение аптечными сетями банальных торговых моделей, создание собственных торговых марок (СТМ) создали в этих аптечных сетях дискриминационные условия для подавляющего большинства лекарственных средств, производители и поставщики которых не желают участвовать в этих формах продажи лекарств. Для "оптимизации", а фактически – для уклонения от налогов, владельцы аптечных сетей переоформляют их в ФЛП, пользуясь их особым статусом в налогообложении своей деятельности, создают виртуальные фантомы, которые ничего общего с реальными ФЛП не имеют", - указано в обращении ВФП к президенту Владимиру Зеленскому, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В ВФП также считают, что аптечные сети доводят до банкротства малые аптечные коммунальные и сельские учреждения, "применяя демпинговые инструменты уничтожения конкурентов, вымывают средства жителей этих регионов и средства местных бюджетов".

Кроме того, в ВФП отметили недостаточный уровень квалификации и фармацевтической подготовки сотрудников крупных аптечных сетей и подчеркивают необходимость предусмотреть обязательную регистрации фармработника в профессиональных реестрах, в частности, в существующем на сегодняшний день Едином реестре фармработников Украины, а также ограничить количество аптечных учреждений в одной сети в зависимости от уровня ее аккредитации.

Кроме того, ВФП просят Зеленского поддержать законопроект "О фармацевтическом самоуправлении" и разработку законопроекта о фармацевтической деятельности.

Теги: #лекарства #цены #аптека
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