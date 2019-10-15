Внедрять медстрахование в Украине можно не раньше чем через два года – Радуцкий

Внедрение медицинского страхования в Украине будет возможно не ранее чем через два года, пока не будут решены вопросы с выплатой официальных зарплат, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Мы готовим законопроект о медицинском страховании. Обсуждать и писать его будем сейчас, потому что это приоритет, но внедрять его будем не раньше чем через два года. Нельзя внедрять закон об общеобязательном государственном медицинском страховании, пока Государственная фискальная служба, Министерство экономики (Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства – ИФ), Министерство финансов, полиция, прокуратура, СБУ и НАБУ не решит вопрос, что делать с "черным налом", с зарплатой в конвертах. На сегодня 60% зарплаты - вне официального учета, поэтому такой закон не только не будет работать - он вообще уничтожит то, что есть", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Радуцкий отметил, что "сейчас идет развитие Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по всем направлениям, а НСЗУ - это прототип общегосударственного обязательного медицинского страхования".

"Здесь мы с Супрун и предыдущей командой полностью похожи. Есть только разногласия относительно моделей, но это разногласия технические, не идеологические", - уточнил он.

Кроме того, глава комитета сообщил, что депутаты намерены "внести изменения в процедуру определения гарантированного пакета медицинских услуг, предоставив более четкое определение понятия "гарантированный пакет", потому что "сегодня, особенно на уровне "вторички" и "третички" с этим есть вопросы".

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