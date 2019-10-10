Медицина

19:11 10.10.2019

НСЗУ будет оплачивать лечение острого мозгового инсульта по повышенному тарифу

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НСЗУ будет оплачивать лечение острого мозгового инсульта по повышенному тарифу

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) с апреля 2020 года, в рамках программы медицинских гарантий, будет оплачивать лечение острого мозгового инсульта по повышенному тарифу - 19,5 тыс. грн.

Согласно сообщению на сайте НСЗУ, в общем перечне лечение острого мозгового инсульта определено как приоритетная услуга.

Доктор медицинских наук член-корреспондент Академии медицинских наук (АМНУ), врач-нейрохирург, президент ОО "Украинская ассоциация борьбы с инсультом" профессор Николай Полищук отметил, что вопрос лечения острого мозгового инсульта требует особого внимания.

"Наша ассоциация провела мониторинг 500 отделений украинских больниц, принимающих пациентов с инсультами. Оказалось, что 300 из них не имеют надлежащих методов для нейровизуализации и лечения таких больных. Не вовремя поставленный диагноз приводит к фатальному лечению, в результате которого пациент с инсультом погибает", - процитировала пресс-служба Полищука.

В свою очередь заместитель главы НСЗУ Оксана Мовчан подчеркнула, что лечение инсульта будет приоритетным направлением.

"Программа медицинских гарантий с 2020 года заработает в полном объеме. В гарантированный пакет войдут услуги на всех уровнях медицинской помощи. Лечение острого мозгового инсульта является одним из четырех приоритетов, которому будет уделяться особое внимание", - сказал она.

По словам Мовчан, больница, в которой лечат инсульты, должна быть оснащена соответствующим медицинским оборудованием для установления правильного диагноза.

"Для успешного лечения пациента с инсультом больница должна вовремя диагностировать инсульт, а это невозможно без средств нейровизуализации (КТ, МРТ), и начать лечение в пределах терапевтического окна", – пояснила замглавы НСЗУ.

Сообщается также, что тариф за пролеченный случай инсульта составит 19,5 тыс. грн. В рамках тарифа покрывается подтверждение диагноза, само лечение, включая лекарствами из Национального перечня (кроме закупаемых по отдельной программе Минздрава), и реабилитация в остром состоянии.

"Этот тариф практически втрое выше, чем был средневзвешенный тариф на лечение инсульта за счет медицинской субвенции", - отметила Мовчан.

Теги: #нсзу #лечение #инсульт
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