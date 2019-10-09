Медицина

17:19 09.10.2019

Украина в 2018г профинансировала из госбюджета 163 трансплантации органов за рубежом

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Украина в 2018г профинансировала из госбюджета 163 трансплантации органов за рубежом

Украина в 2018 году профинансировала из государственного бюджета 163 трансплантации органов за рубежом и 110 трансплантаций костного мозга, проведенные украинским пациентам.

Такие данные привела председатель подкомитета по вопросам трансплантации и современных медицинских технологий парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Оксана Дмитриева в ходе "круглого стола" в Киеве во вторник.

Она напомнила, что в целом на эти операции в 2018 году было выделено 600 млн грн бюджетных средств.

"При надлежащей работе системы трансплантации в Украине за эти средства можно было бы пролечить несколько тысяч человек ", - подчеркнула Дмитриева.

По ее данным, в Украине ежегодно нуждаются в трансплантации органов по жизненным показаниям около 5 тыс. чел., однако фактически проводится не более 130 трансплантаций в год. Между тем Украина занимает одно из последних мест в Европе по показателям посмертного донорства. Так, в 2019 году в стране не было проведено ни одной трупной трансплантации.

В свою очередь глава профильного комитета ВР Михаил Радуцкий констатировал отсутствие в Украине системы трансплантации, создание которой является одним из приоритетов.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, со своей стороны, отметила необходимость дофинансирования пациентов, нуждающихся в трансплантации за границей, поскольку средства, заложенные в бюджете на этот год, уже использованы.

Она также подчеркнула необходимость более эффективного использования государственных ресурсов, в том числе за счет развития отечественной трансплантологии.

Заведующий отделением трансплантации костного мозга и интенсивной химиотерапии и иммунотерапии больницы "Охматдет", Александр Лисица напомнил, что на сегодня трансплантация костного мозга от неродственного донора проводится только за границей. В то же время проведение таких операций в Украине позволило бы удешевить их более чем на 30%.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в Программе своей деятельностиа одной из приоритетных задач назвал создание в стране условий для развития трансплантации, что позволит, по меньшей мере, 30% украинских пациентов, ранее получавшим услуги по трансплантации за границей, получать их на родине.

На программу "Лечение граждан Украины за рубежом" в госбюджете 2019 года заложено 689,9 млн грн, из них 608 млн грн уже направили на лечение.

Отправка пациентов, подавших заявления на участие в программе после 2 июля, будет возможной с 2020 года и происходить за счет средств госбюджета на 2020 год.

Теги: #бюджет #трансплантация #украина
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