Украина сможет получить безоплатные вакцины от пандемического гриппа

Украина вошла в официальный перечень стран Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с приоритетом мероприятий готовности и реагирования на пандемический грипп, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья.

Согласно сообщению, включение Украины в указанный перечень означает интерес ВОЗ к состоянию мероприятий по готовности и реагированию на пандемический грипп и в случае пандемии предусматривает бесплатное предоставление вакцин от пандемического гриппа.

Кроме того Украина уже приняла участие в ежегодном совещании участников, которое проходило с 2 по 4 октября в Ереване (Армения). Во встрече приняли участие 6 приоритетных стран и представители Европейского регионального бюро ВОЗ.