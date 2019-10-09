Минздрав направит в регионы препараты для онкобольных

Министерство здравоохранения Украины в понедельник приняло решения направить в регионы около 4,5 млн флаконов препаратов для онкобольных пациентов.

Согласно сообщению на странице Минздрава в Facebook, в больницы также поставят препараты для лечения вирусных гепатитов В и С, орфанных метаболических заболеваний, легочной артериальной гипертензии.

Лекарства закуплены международными организациями ПРООН и Crown Agents за средства государственного бюджета 2019 года.

Министерство также готовит закупку медикаментов еще по семи направлениям на общую сумму $17,8 млн.