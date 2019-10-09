Медицина

10:05 09.10.2019

Антикоррупционный центр Молдовы опроверг информацию об открытии уголовного производства против "Фармака" – компания

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Антикоррупционный центр Молдовы опроверг информацию об открытии уголовного производства против "Фармака" – компания

Национальный антикоррупционный центр Республики Молдова опроверг распространенную рядом СМИ информацию об открытии уголовного производства в отношении фармацевтической компании ПАО "Фармак" (Киев) в связи с ее участием в торгах по закупке инсулина.

Как сообщила пресс-служба компнаии со ссылкой на официальную информацию молдовского ведомства, в отношении "Фармака" не открывалось уголовное производство в связи его участием в публичных торгах в Молдове 30 ноября 2018 года для приобретения аналогов инсулина в рамках реализации Нацпрограммы профилактики и лечения сахарного диабета на 2019 год.

"Фармак" обращается ко всем СМИ, распространявшим недостоверную информацию о его участии в уголовном производстве в Республике Молдова, с просьбой опровергнуть данную информацию как недостоверную и наносящую вред деловой репутации компании", - говорится в сообщении. При этом компания просит представителей СМИ всегда обращаться к ней за официальными комментариями для проверки любой информации о "Фармаке".

ПАО "Фармак" входит в тройку лидеров фармотрасли Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ). Бенефициар компании - глава наблюдательного совета Филя Жебровская.

Теги: #фармак #молдова #коррупция #опровержение #производство
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