В Черкасской области коммерсанты при поставке медоборудования в горбольницу присвоили 2 млн грн

В Черкасской области Служба безопасности Украины разоблачила коммерсантов, которые при поставках медицинского оборудования для лечения и диагностики пациентов присвоили 2 миллиона грн бюджетных средств.

"В рамках начатого уголовного производства следователи СБУ задокументировали противоправный механизм завладения государственными средствами менеджментом частного общества. Злоумышленники реализовали махинацию в ходе осуществления процедуры закупки оборудования, которое проводил отдел здравоохранения Смелянского городского совета для нужд больницы города", - сообщает пресс-центр СБУ в понедельник.

Так, оперативники спецслужбы установили, что руководители фирмы сознательно осуществили поставку медицинского оборудования по завышенной стоимости. Переплаченные из бюджетных средств 2 млн грн злоумышленники в дальнейшем присвоили.

Руководителю и бывшему сотруднику фирмы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие продолжается.