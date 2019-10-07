МЗУ готовится к госзакупкам лекарств за счет госбюджета с 2020г

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) ведет подготовку к проведению закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения за счет государственного бюджета с 2020 года.

"Государственное предприятие в партнерстве с Киевской школой экономики нарабатывает организационные возможности для закупок за счет госбюджета Украины с 2020 года", - сообщает МЗУ на странице в соцсети "Фейсбук", презентуя открытие своего офиса.

По информации МЗУ, госпредприятие также продолжает "трансфер знаний и опыта от специализированных международных организаций в формате соответствующих регулярных семинаров и наработки SRM-базы".

По информации главы МЗУ Арсена Жумадилова, в 2019 году МЗУ по заказу Центра общественного здоровья провело провели 43 тендерные процедуры за средства Глобального фонда через систему ProZorro. Ожидаемая стоимость закупок составила 94 млн грн, фактическая - 58 млн грн, экономия составила более 38%.

Кроме того, Жумадилов сообщил, что специалисты МЗУ проанализировали 1300 позиций номенклатуры лекарств и медизделий, подготовили рекомендации Минздраву о распределении закупок между госпредприятием и международными организациями в 2020 году.

В настоящее время МЗУ планирует расширить закупочные услуги для децентрализованных клиентов за счет местных бюджетов и негосударственных фондов.

В сентябре 2019 года МЗУ вместе с партнерами обеспечило работу фармацевтического направления в пилотном проекте электронных каталогов Prozorro Market. Это позволяет медучреждениям осуществлять допороговые онлайн-закупки стоимостью до 200 тыс. грн.

Как сообщалось, МЗУ в конце января 2019 года объявило первые тендеры на закупку медпрепаратов в рамках программ Глобального фонда, в частности, на закупку логистических услуг и лексредств против оппортунистических инфекций и побочных реакций при лечении ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, а также медицинских респираторов.

Тендеры, объявленные в январе 2019 года, стали первыми закупками, проведенными МЗУ. В 2019 году госпредприятие должно также начать применение новых инструментов закупок, в частности электронных каталогов, которые позволят заказчикам быстро и удобно заказывать обычные препараты и изделия по принципу интернет-магазина.

МЗУ получит статус центральной закупочной организации и начнет работу с закупками на основе рамочных соглашений, что значительно облегчит работу региональных заказчиков.

Минздрав 25 октября 2018 года зарегистрировал ГП "Медицинские закупки Украины" - централизованное агентство медицинских закупок, специализирующееся на закупках лекарственных средств и медицинских изделий. Деятельность агентства обеспечивается при поддержке донорских организаций, в частности Глобального фонда через грант Центра общественного здоровья, проектов USAID "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для Украинской" (SAFEMed) и USAID / UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах" ( TAPAS).