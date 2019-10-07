"АрселорМиттал Кривой Рог" инвестирует EUR15 млн в строительство онкоцентра в Кривом Роге

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" направит EUR15 млн (около 400 млн грн) на строительство современного онкоцентра в Кривом Роге.

Как сообщается в пресс-релизе компании, меморандум о строительстве подписали гендиректор предприятия Парамжит Калон, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, представители Днепропетровской ОГА и Днепропетровского облсовета, мэр Кривого Рога и генеральный директор Криворожского онкодиспансера.

Согласно меморандуму, горсовет Кривого Рога окажет содействие в оформлении необходимой документации на участок, расположенный возле действующего онкодиспансера, и обеспечит за свой счет подведение всех коммуникаций и сетей, необходимых для строительства и дальнейшей работы нового онкоцентра.

Областной совет возьмет на себя возведение фундамента, а также оформление разрешительной документации на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Заказчиком строительства выступит Криворожский онкодиспансер.

"АрселорМитал Кривой Рог", в свою очередь, станет ключевым инвестором проекта, обеспечит его финансирование и контроль над реализацией, выбором подрядчиков и целевым использованием средств.

"Меморандумом закреплены намерения всех сторон в рамках своих полномочий максимально содействовать реализации этого общественно важного проекта, а также полностью придерживаться антикоррупционных законов Украины и международных антикоррупционных конвенций. В случае нарушения этих правил, существенного ухудшения бизнес-климата в Украине или же невыполнения своих намерений другими сторонами меморандума "АрселорМиттал Кривой Рог" оставляет за собой право выйти из соглашения в одностороннем порядке", - отмечается в пресс-релизе.

Cроки реализации проекта в пресс-релизе не указаны.

Как сообщалось, в конце июля ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" заявило, что сотрудники Службы безопасности Украины провели на предприятии обыски в рамках уголовного производства, открытого в отношении предприятия за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "АрселорМиттал Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.