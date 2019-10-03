Департамент мониторинга НСЗУ возглавил консультант Нацслужбы Жигинас

Департамент мониторинга Национальной сложбы здоровья Украины (НСЗУ) возглавил исполнительный консультант НСЗУ Александр Жигинас.

Как сообщил Жигинас на своей странице в соцсети "Фейсбук", с 1 октября он начал работать на должности директора департамента мониторинга НСЗУ.

Согласно декларации кандидата на должность, размещенной на сайте НСЗУ, в 2018 году Жигинас получил доход 905,209 тыс. грн, в том числе 904,706 тыс. грн от предпринимательской деятельности.

В своей собственности Жигинас задекларировал 20% квартиры площадью 63,5 кв. м и автомобиль Ford Focus 2007 года выпуска, приобретенный в 2013 году.

На банковских счетах Жигинаса 44 тыс. грн, на счетах членов его семьи – 317,766 тыс. грн.

Как сообщалось, глава НСЗУ неоднократно заявлял о стратегии усиления контрольной и мониторинговой функции Нацслужбы.