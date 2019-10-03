МЗУ готовится к проведению госзакупок лекарств за счет госбюджета с 2020г

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) ведет подготовку к проведению закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения за счет государственного бюджета с 2020 года.

"Государственное предприятие в партнерстве с Киевской школой экономики нарабатывает организационные возможности для закупок за счет госбюджета Украины с 2020 года", - сообщает МЗУ на своей странице в соцсети "Фейсбук", презентуя открытие своего офиса.

По информации МЗУ, госпредприятие также продолжает "трансфер знаний и опыта от специализированных международных организаций в формате соответствующих регулярных семинаров и наработки SRM-базы".

В сентябре 2019 года МЗУ вместе с партнерами обеспечило работу фармацевтического направления в пилотном проекте электронных каталогов Prozorro Market, что позволяет медицинским учреждениям осуществлять допороговые онлайн закупки стоимостью до 200 тыс. грн.

Как сообщалось, МЗУ в конце января 2019 года объявило первые тендеры на закупку медицинских препаратов в рамках программ Глобального фонда, в частности, на закупку логистических услуг и лексредств против оппортунистических инфекций и побочных реакций при лечении ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, а также медицинских респираторов.

Тендеры, объявленные в январе 2019 года, стали первыми закупками, проведенными МЗУ. В 2019 году госпредприятие должно также начать применять новые инструменты закупок, в частности электронные каталоги, которые позволят заказчикам быстро и удобно заказывать обычные препараты и изделия по принципу интернет-магазина.

МЗУ получит статус центральной закупочной организации и начнет работу с закупками на основе рамочных соглашений, что значительно облегчит работу региональных заказчиков.

Минздрав 25 октября 2018 года зарегистрировал ГП "Медицинские закупки Украины" - централизованное агентство медицинских закупок, специализирующееся на закупках лекарственных средств и медицинских изделий.