Медицина

14:55 03.10.2019

"Киевстар" за средства SMS-пожертвований приобрел оборудование для Охматдета

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"Киевстар" за средства SMS-пожертвований приобрел оборудование для Охматдета

Компания "Киевстар" в рамках совместной с Международным благотворительным фондом "Украинская биржа благотворительности" (МБФ УББ) инициативы "Детская Надежда" закупила оборудование для НДСБ "Охматдет", сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, оборудование для отделения трансплантации костного мозга, интенсивной мегадозированной химиотерапии и иммунотерапии, в частности, два волюметрических инфузионных насоса Infusomat fmS, которые непосредственно позволяют проводить инфузионную терапию детям, закуплены за счет средств, которые абоненты "Киевстар" перечисляли с помощью SMS-сообщений.

Средний размер пожертвования для инициативы "Детская надежда" составил 20 грн.

В настоящее время абоненты "Киевстар" перечислили на проект "Детская надежда" более 1,4 млн грн. Ранее на эти средства также было закуплено оборудование и расходные материалы для Института им. Амосова и Национального института рака в Киеве, Одесской и Днепропетровской областных детских больниц, Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет " и Западноукраинского специализированного детского медицинского центра.

Теги: #киевстар #оборудование #охматдет
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