Скалецкая опровергла назначение журналиста Диброва замминистра здравоохранения

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая опровергла возможное назначение своим заместителем одесского общественного деятеля, журналиста Сергея Диброва, известного своими антивакцинальными заявлениями.

Об этом Скалецкая написала на совей странице в Фейсбук.

"По социальным сетям и СМИ циркулирует новость о возможном назначении "антипрививочника" Диброва на должность заместителя министра здравоохранения. Это фейк", - написала она.

Министр отметила, что "пакостники ищут по всей стране одиозных лиц, чтобы создавать фейки об их возможном назначении".

Как сообщалось, декларация Диброва была обнародована в реестре Национального агентства по предотвращению коррупции во вторник.

Дибров является учредителем ОО "Объединение горожан "Большая Одесса" и ОО "Экспертно-аналитическое агентство "Группа 2 мая".

Согласно документу, Дибров задекларировал две квартиры в Одессе площадью 56,1 кв. м и 44,8 кв. м соответственно. Кроме того, он владеет автомобилем Volkswagen Golf Plus 2007 года выпуска.