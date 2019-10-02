Специалисты Александровской больницы Киева провели 10 операций имплантирования аортального клапана через бедреную артерию

Специалисты Александровской больницы (Киев) с начала июня провели 10 операций на сердце по транскатетерному внедрению аортального клапана (TAVI).

Как сообщает департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации со ссылкой на его главу Валентину Гинзбург, первая такая операция была проведена в Александровской больнице 13 июня 2019 года.

Это стало возможным благодаря выполнению мероприятий городской целевой программы "Здоровье киевлян", в рамках которой приобретено оборудование и расходные материалы для высокотехнологичных малоинвазивных рентгенэндоваскулярных вмешательств.

Как отметила Гинзбург, ранее в случае необходимости коррекции аортального клапана киевлянам могли помочь только в институтах, а сейчас - в Александровской больнице.

При этом она подчеркнула, что имплантация аортального клапана (TAVI), стоимость которого превышает 900 тыс. грн, для киевлян бесплатная.

По данным ЕС, около 2% населения после 65-летнего возраста нуждается в хирургической коррекции аортального клапана, смертность от этого заболевания превышает 50% в первые три года.