Медицина

11:55 02.10.2019

Минфин согласовал финансирование услуг по профилактике ВИЧ – ЦОЗ

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Минфин согласовал финансирование услуг по профилактике ВИЧ – ЦОЗ

Министерство финансов Украины согласовало выделение 83 млн грн на финансирование услуг по сопровождению и профилактике ВИЧ в 2019 году, внесло соответствующие изменения в паспорт бюджетной программы, сообщается на странице Центра общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

Согласно сообщению, таким образом Украина стала первой среди стран Восточной Европы и Центральной Азии, которая будет финансировать услуги по профилактике и социальному сопровождению пациентов за средства госбюджета.

Как отмечает ЦОЗ, указанных средств будет достаточно для предоставления услуг тестирования, консультации, программы обмена шприцев, игл более чем для 252 тыс. украинцев.

ЦОЗ завершил закупку этих услуг во всех регионах страны.

Внедрение финансирования таких услуг за бюджетные средства происходит в рамках реализации Плана перехода от донорского к государственному финансированию и направлено на усиление способности государства эффективно внедрять приоритетные меры по преодолению эпидемий туберкулеза и ВИЧ-инфекции / СПИДа.

Теги: #цоз #финансирование #вич #минфин
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