Вакцины от гриппа прошли госконтроль качества – Гослекслужба

Завезенные в Украину вакцины для профилактики гриппа по состоянию на 1 октября прошли государственный контроль качества.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Речь идет в частности о вакцине Ваксигрипп® Тетра производства Санофи Пастер, Франция (103250 доз), импортер лекарственного средства - ООО "Санофи-Авентис Украина") и вакцине Джис ФЛЮ / GC производства Грин Кросс Корпорейшн, Корея (80 000 доз), импортер лекарственного средства - ООО "Биолабс".

Согласно сообщению, также 26 и 30 сентября поступили заявления о выдаче заключения о соответствии медицинского иммунобиологического препарата требованиям государственных и международных стандартов на вакцину Ваксигрипп® Тетра производства Санофи Пастер, Франция (234915 доз), лекарственное средство проходит лабораторный анализ, импортер лекарственного средства - ООО "Санофи авентис Украина ").