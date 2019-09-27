Медицина

16:51 27.09.2019

СБУ уведомила министра здравоохранения о признаках коррупции в поданных на подпись документах о закупке "скорых" на 100 млн грн

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СБУ уведомила министра здравоохранения о признаках коррупции в поданных на подпись документах о закупке "скорых" на 100 млн грн

СБУ уведомила министра здравоохранения о признаках коррупции, выявленных в поданных ей на подпись документах о закупке автомобилей скорой помощи на сумму 100 млн грн, сообщила министр Зоряна Скалецкая.

"СБУ сообщило мне, что документы, которые мне предоставили на подпись, имеют признаки коррупции (растраты) на 100 млн грн. Об этом несколько недель назад я уведомила департаменты здравоохранения в областях", - написала она в сети "Фейсбук".

Вместе с тем министр сообщила, что аудит в Минздраве все-таки будет. "По его результатам лучшие, самые эффективные работники останутся работать на государство и украинский народ. А те, кто за картинкам прячет неэффективность и бездействие, - на выход", - сказала она.

Министр заверила, что работа министерства идет в обычном режиме.

"Внутренняя ссора между одним из моих заместителей и частью коллектива не влияет на то, чтобы "скорая" доехала до пациента вовремя, были лекарства, готовились законы. Мы все работаем. Гражданам не о чем беспокоиться", - подчеркнула Скалецкая.

Как сообщалось, ранее советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов сообщил, что правоохранители проинформировали руководство Минздрав о выявленных нарушениях на сумму 100 млн грн при закупке автомобилей скорой помощи.

По информации, озвученной Раимовым, в начале сентября Минздрав получил письмо от СБУ Украины относительно блокировки поставок автомобилей скорой помощи. Согласно данным СБУ, в процессе анализа данных единой электронной системы закупок ProZorro было выявлено, что требования к автомобилям скорой помощи были прописаны предыдущим руководством Минздрава так, чтобы требованиям могли соответствовать только автомобили, поставляемые на территорию Украины единственным поставщиком или аффилированными с ним структурами.

Речь, в частности, шла о закупке 237 автомобилей скорой помощи типа "В" на общую сумму 559 млн грн и 59 автомобилей типа "С" на общую сумму 181,8 млн грн.

Кроме того, Минздрав заявил о проверке НДСБ "Охматдет", госпредприятия "Медицинские закупки Украины" и Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей. По информации источников в Минздраве, проверка этих медучреждений инициирована рядом общественных организаций, но в ведомстве не уточняют, каких именно.

На минувшей неделе ряд сотрудников Минздрава заявили о блокировании работы некоторых направлений новым руководством ведомства и обратились с открытым письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку. По их информации, в последние 3,5 недель в министерстве не подписываются документы по закупкам и поставкам лекарств для тяжелобольных пациентов, а также блокируются закупки автомобилей экстренной медицинской помощи в пилотных регионах.

Теги: #скалецкая #сбу #закупки
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