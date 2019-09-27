Медицина

09:06 27.09.2019

НСЗУ открыла Южный межрегиональный департамент

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НСЗУ открыла Южный межрегиональный департамент

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) открыла Южный межрегиональный департамент, который возглавила Елена Теряева, сообщается на странице службы в Facebook.

Согласно сообщению, офис департамента находится в Одессе.

Департамент будет заниматься работой аптечных и медицинских учреждений, которые уже заключили и будут заключать договоры с НСЗУ в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Теряева отметила, что Одесская область находится на пятом месте среди других регионов по размеру выплат по договору с НСЗУ.

"В Одесской области 1,51 млн пациентов выбрали своего врача в 91 медучреждениях. Более полумиллиона из этих пациентов подали декларации в сельских и поселковых заведений. Одесская область на 5 месте среди других регионов Украины по размеру выплат по договору с НСЗУ - 601,4 млн грн. 22 врачей-ФОП и 13 частных учреждений выбрали более 34 тысяч пациентов в Одесской области и привели за собой от НСЗУ более 5,8 млн грн", - процитировала её пресс-служба.

Теги: #нсзу
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