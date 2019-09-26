Законтрактованные НСЗУ клиники не смогут заниматься приписками, считают в НСЗУ

Законтрактованные Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) лечебные учреждения, предоставляющие амбулаторные и стационарные медицинские услуги в рамках программы медицинских гарантий (ПМГ), не смогут заниматься приписками и завышать в отчетах количество пролеченных случаев, считают в НСЗУ.

Такое мнение выразила директор директората заказа медицинских услуг и лекарственных средств НСЗУ Алена Горошко в ходе межрегиональной встречи в Одессе с представителями общественности на тему внедрения ПМГ.

"Все данные переходят в электронный формат, и мы можем отследить, получал ли человек медицинскую услугу или нет", - пояснила она.

Горошко добавила, что в настоящее время контрольная функция НСЗУ уже хорошо зарекомендовала себя на "первичке".

"На "первичке" уже есть четкая отчетность. Все помнят возникшую в Калуше ситуацию, когда система выявила нарушения при заключении декларации с семейным врачом: декларации заполнялись на пациентов, которые на самом деле не обращались в это медучреждение", - сказал она.

В свою очередь, исполнительный консультант НСЗУ Матвей Хренов подчеркнул, что искажение данных в отчетах медучреждений на уровне стационарной и амбулаторной медпомощи могло быть возможным, в частности, в случае завышения количества дней пребывания пациента в стационаре или включения в отчеты информации о представлении медпомощи пациентам, которым на самом деле такая помощь не предоставлялась.

В то же время, по его оценке, при оплате медуслуг инструменты НСЗУ препятствуют учету сфальсифицированных данных.

"Не важно, сколько дней пациент будет находиться в больнице, поскольку больница получит оплату за пролеченный случай. Случаи, когда пациент не поступал в больницу, а больница отчитывается за него в условиях плановой госпитализации, также исключаются, поскольку для плановой госпитализации должно быть направление от семейного врача или узкого специалиста. В они никоим образом не заинтересованы в том, чтобы в отчете стационарного учреждения появлялись выдуманные медицинские эпизоды. Я понимаю: встречаются исключительные случаи, но они будут отслеживаться в уголовном порядке", - сказал Хренов.