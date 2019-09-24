Пациентская организация заявляет о блокировании Минздравом закупки лекарств на 1,6 млрд грн

Благотворительный фонд "Пациенты Украины" заявляет о блокировании Министерством здравоохранения закупки лекарственных средств на сумму 1,6 млрд грн через международные организации.

"БФ "Пациенты Украины" обеспокоен срывом закупочного процесса, который фактически происходит в стенах Министерства здравоохранения с момента назначения нового руководства. На сегодня в Минздраве заблокировано подписание ряда документов для осуществления закупок лекарственных средств и медицинских изделий", - говорится в пресс-релизе фонда, переданном в агентство "Интерфакс-Украина".

В организации заявляют, что Минздрав не согласовывает сметы, которые подали международные организации для осуществления закупок за средства бюджета 2019 года, что не позволяет перечислить средства поставщикам. В частности, по информации "Пациентов Украины" в настоящее время не подписаны сметы по таким направлениям госзакупок, как сердечно-сосудистые заболевания, взрослая и детская онкология, сахарный диабет, орфанные метаболические заболевания, нанизм, болезнь Гоше, мукополисахаридоз, рассеянный склероз, перитонеальный диализ, летальность, донорство крови, антиретровирусная терапия, трансплантация, иммунопрофилактика.

Также, по информации БФ, Минздрав не подписывает графики поставки закупленных товаров и отдельные дополнительные соглашения с международными организациями. "Минздрав Украины не отвечает на текущие рабочие письма от международных организаций. Всего в рамках сотрудничества с международными специализированными организациями заблокирован поставки лекарств и медицинских изделий на общую сумму 1,6 млрд грн", - заявляют в фонде.

Кроме того, в БФ "Пациенты Украины" заявляют, что "последние недели не проходят заседания Постоянной рабочей группы по вопросам профильного сопровождения государственных закупок".

"Именно эта группа является ключевой в принятии решений по закупкам, согласование оперативных и стратегических вопросов. В связи с этим откладывается согласования номенклатуры на 2020 год, что впоследствии приведет к возникновению длительных перерывов в обеспечении лекарствами", - сообщает фонд.

"Пациенты Украины" просят руководство Минздрава "обратить внимание на эти факты срыва закупочного процесса" и "настаивают на полном восстановлении закупочного процесса и поставке уже закупленных лекарств и медицинских изделий в регионы Украины".

"Необходимо как можно скорее возобновить функционирование Постоянной рабочей группы по сопровождению госзакупок для предотвращения длительном провала в доступе к лечению тысяч пациентов", - подчеркивают в фонде.

Как сообщалось, ряд сотрудников Минздрава во вторник обратились с открытым письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку с заявлением о давлении со стороны нового руководства Минздрава.

На минувшей неделе Верховная Рада поддержала в целом законопроект №1076, в котором фактически предложена новая редакция закона о публичных закупках. Принятая редакция законопроекта предусматривает продление закупок лекарственных средств за средства госбюджета через международные организации еще на два года.