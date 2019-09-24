Ряд сотрудников Минздрава заявляют о блокировании работы некоторых направлений новым руководством ведомства

Ряд сотрудников Министерства здравоохранения заявляют о блокировании работы некоторых направлений новым руководством ведомства, обратились с открытым письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку.

Как сообщила на странице в "Фейсбук" директор директората медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова, в последние 3,5 недель в министерстве не подписываются документы по закупкам и поставкам лекарств для тяжелобольных пациентов, блокируются закупки автомобилей экстренной медицинской помощи в пилотных регионах.

Кроме того, по ее словам, Минздрав приостановил процесс автономизации Института рака, Института сердца, "Охматдета", Центра детской кардиологии и кардиохирургии, медицинские услуги в которых с 2020 года должны стать доступными в рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ) в соответствии с законом "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

"Блокируются все нормативные акты, необходимые для своевременного запуска следующего этапа медицинской реформы на уровне амбулаторной и специализированной медицинской помощи. Блокируются нормативные документы и решения для нормальной работы Национальной службы здоровья Украины, а это - обеспечение нормальной работы и финансирования более 1 тыс. медицинских учреждений первички и программы "Доступные лекарства", - заявляет Сухорукова.

По ее словам, кроме того, в последнее время Минздрав "не утверждает реестр цен на препараты, входящие в Национальный перечень основных лекарственных средств", что могло бы позволить избежать завышения цен на лексредства, закупаемые медучреждениями самостоятельно через систему Prozorrо.

Как сообщает Сухорукова, ряд сотрудников Минздрава обратился с открытым письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявил: "Действия нового руководства Минздрава ставят под угрозу продолжение реформы здравоохранения в Украине".

Кроме того, она заявила о давлении на руководство директоратов ведомства.

"Для того, чтобы вам предложили уволиться "по хорошему", достаточно просто иметь собственное мнение и силу воли защищать закон и изменения, которые должны стать ощутимыми для всех украинцев как можно скорее. Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям". Своим открытым письмом к главе правительства мы также хотим привлечь внимание президента и парламента к тому, что обещанные украинцам изменения фактически на грани срыва", - заявила она.

Как сообщают источники в Минздраве, в понедельник, 23 сентября, заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук на совещании сотрудников директората медицинских услуг заявил о несогласии с действиями руководства директората, в частности с действиями Сухоруковой. При этом замминистра подчеркнул неизменность курса на трансформацию системы здравоохранения и отметил, что руководство Минздрава не планирует увольнения сотрудников ведомства, однако намерено пересмотреть их функционал и должностные обязанности.

Аудиозапись совещания обнародована на одном из интернет-ресурсов.

В настоящее время министр здравоохранения Зоряна Скалецкая находится в США, где принимает участие в работе Генеральной ассамблеи ООН.

По информации советника министра Дмитрия Раимова, Минздрав принял решение об аудите деятельности всех сотрудников ведомства и оценке их эффективности согласно действующему законодательству.