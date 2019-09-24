НСЗУ обнародовала обновленные проекты требований к медуслугам по Программе медгарантий

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) обнародовала обновленные проекты условий предоставления медуслуг и спецификаций на конкретные услуги и группы услуг (требования к медицинским услугам), которые будут предоставляться по Программе медицинских гарантий (ПМГ) в 2020 году в рамках закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

Как сообщается на сайте НСЗУ, в 2020 году ПМГ заработает в полном объеме.

НСЗУ будет закупать медуслуги в медучреждениях всех уровней предоставления медицинской помощи, всех организационно-правовых форм за исключением бюджетного учреждения и всех формы собственности. Эти услуги НСЗУ будет оплачивать согласно договору с медучреждением (поставщиком).

При этом процедура закупок медуслуг предусматривает соблюдение поставщиками требований к медуслугам.

При этом в НСЗУ подчеркнули, что представленные требования только специфицируют отдельные важные для программы медгарантий условия работы поставщиков по договору с НСЗУ и не являются отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения.

Деятельность учреждений здравоохранения и в дальнейшем будет регламентироваться действующим законодательством.

НСЗУ напоминает, что обязательными условиями для заключения договоров с Нацслужбой остаются автономизация заведения-поставщика, наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по медпрактике и лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических веществ и прекурсоров (при необходимости), компьютеризация и информатизация медучреждения, наличие соответствующей медицинской информационной системы (МИС), подключенной к центральной базе данных Электронной системы здравоохранения (eHealth).

Требования к медуслугам в рамках ПМГ включают, в частности, требования к экстренной медицинской помощи, требования к первичной медпомощи, а также ко вторичной (амбулаторной) и третичной (высокоспециализированная) медицинской помощи.

Согласно проекту требований, медуслуги, предоставляемые в амбулаторных условиях, будут включать в себя амбулаторные медуслуги, лабораторную, функциональную и инструментальную диагностику, малые хирургические вмешательства, ургентную стоматологическую помощь, медицинскую реабилитацию (кроме той, что предоставляется в стационарных условиях). Кроме того, в рамках ПМГ, будут выделены пакеты приоритетных медицинских услуг инструментальных исследований для ранней диагностики наиболее распространенных онкологических заболеваний: гистероскопия, гастроскопия, колоноскопия, цистоскопия, бронхоскопия и маммография.

Это направление определено приоритетным в сфере здравоохранения в 2020-2022 годах. На приоритетные услуги будет устанавливаться повышенный тариф на оплату. Оплата указанного пакета медицинских услуг будет происходить в соответствии с количеством обследованных пациентов, которые не находились на стационарном лечении. При этом такие услуги, предоставляемые госпитализированным пациентам, будут оплачены НСЗУ в рамках оплаты за пролеченный случай в стационаре.

Кроме того, проект требований предусматривает предоставление в рамках ПМГ медуслуг в стационарных условиях.

Такими услугами будут являться, в частности, услуги хирургической помощи, предусматривающие проведение хирургических операций взрослым и детям на стационарном этапе по специальностям акушерство и гинекология, детская гинекология, комбустиология (ожоговая медицина), нейрохирургия, онкогинекология, онкология, детская онкология, онкоотоларингология, онкохирургия, ортопедия и травматология, детская ортопедия и травматология, отоларингология, детская отоларингология, офтальмология, детская офтальмология, проктология, сосудистая хирургия, торакальная хирургия, трансплантология, урология, детская урология, хирургия, детская хирургия, хирургия сердца и магистральных сосудов, челюстно-лицевая хирургия.

Кроме того, в рамках ПМГ в стационарных условиях будут предоставлять ряд нехирургических медуслуг взрослым и детям.

В условиях стационара в рамках ПМГ, в частности, будут предоставляться услуги по направлениям аллергология, детская аллергология, гастроэнтерология, детская гастроэнтерология, гематология, детская гематология, гинекология, дерматовенерология, детская дерматовенерология, эндокринология, детская эндокринология, иммунология, детская иммунология, инфекционные болезни, детские инфекционные болезни, кардиология, детская кардиоревматология, наркология, неврология, детская неврология, нефрология, детская нефрология, педиатрия, подростковая терапия, психиатрия, детская психиатрия, пульмонология, детская пульмонология, ревматология, терапия, токсикология, фтизиатрия, детская фтизиатрия.

Кроме того, в рамках ПМГ в условиях стационара будут оказываться медуслуги специализированной медпомощи женщинам и детям при родах, а также недоношенным и/или новорожденным в неонатальном периоде, услуги специализированной медпомощи при остром мозговом инсульте и инфаркте миокарда.

При этом в НСЗУ отмечают, что в отдельных случаях медпомощь при остром мозговом инсульте, инфаркте миокарда, родах и неонатальных состояниях будет оплачена по повышенным тарифам.

Каждый пролеченный в стационарных условиях случай в соответствии с основным диагнозом пациента и проведенного вмешательства будет отнесен к отдельной лечебно-родственной группе (ДРГ) с соответствующими коэффициентами, по которой и будет осуществляться оплата.

Оплата за пролеченный случай в стационаре включает все расходы на предоставление медпомощи пациенту с момента его госпитализации в стационар до момента выписки или смерти.

В рамках ПМГ будет также оплачиваться паллиативная медпомощь, в частности, стационарная паллиативная помощь взрослым и детям в специализированных стационарных отделениях или учреждениях и паллиативная помощь взрослым и детям на дому мобильными междисциплинарными паллиативными бригадами.

Кроме того, в рамках ПМГ будут оплачиваться услуги по медицинской реабилитации, в том числе стационарная или амбулаторная медицинская реабилитация пациентам при заболеваниях в восстановительном периоде. В частности, НСЗУ будет оплачивать медреабилитацию взрослым и детям от трех лет с нарушениями функции нервной системы, взрослым и детям от трех лет с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата, а также детям, родившимся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни.

Медреабилитация в остром периоде заболевания будет оплачиваться в рамках услуг, предоставляемых в стационарных условиях, в пределах пролеченного случая.

Тарифы на медицинские услуги, которые будут предоставляться по Программе медицинских гарантий, будут утверждены законом Украины о государственном бюджете на 2020 год. Корректирующие коэффициенты будут утверждены Минздравом после принятия закона Украины о государственном бюджете на 2020 год.