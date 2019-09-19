Кадровые решения в НИР будут приниматься по результатам аудита

Министерство здравоохранения Украины примет кадровые решения относительно руководства Национального института рака (НИР) по результатам аудита, который проведет ведомство в клинике.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Минздраве, в ходе аудита особое внимание будет уделено бюджетным закупкам института, которые проводились с 1 января 2019 года.

"Кадровых решений пока не принимаем, решения будут по результатам аудита. Тесно сотрудничаем с СБУ и МВД. Министр возьмет аудит под личный контроль ", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что директор НИР Елена Колесник ушла на больничный.

Как сообщалось, на заседании во вторник парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию принял решение о проведении Минздравом аудита ситуации, сложившейся в НИР.

Правоохранители во вторник, 17 сентября сообщили о подозрении двум врачам НИР, вымогавшим у онкобольных "вознаграждение" за бесплатные лекарства, в том числе под видом благотворительной помощи. Так, суммы за один курс химиотерапии колебались от 1,5 до 18 тыс. грн. По информации Нацполиции, в настоящее время установлены семь потерпевших, которые оплатили медикам почти 40 тыс. грн. По результатам следственно-оперативных мероприятий пока установлена причастность к коррупционным схемам только двух медиков.

В Нацполиции проинформировали, что прокуратура Киева также уведомила о подозрении заведующего поликлиническим отделением Национального института рака и врача-онколога.

Ранее, 16 августа, во время проведения следственно-оперативных мероприятий в Национальном институте рака правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды у граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака.

Во время проведения санкционированных обысков в служебных помещениях Института рака и по месту жительства фигурантов была изъята документация, подтверждающая причастность врачей к противоправной деятельности.