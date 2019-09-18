Профильный комитет Рады зарегистрировал законопроект о доступности лексредств

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования зарегистрировал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты, в частности в закон "О лекарственных средствах", направленных на повышение доступности лексредств для граждан страны.

Согласно тексту законопроекта, обнародованному на сайте парламента 6 сентября, в терминологическую базу предлагается ввести понятия "генерическое лекарственное средство" и "параллельный импорт лекарственного средства".

Кроме того, предусматривается возможность в пределах пятилетнего срока со дня первой регистрации референтного/оригинального лекарственного средства в Украине осуществлять соответствующую разработку генерического лексредства, в том числе проводить исследования по эквивалентности между ним и референтным лекарством, а также подавать заявление о государственной регистрации генерика. В таком случае регистрация будет возможна уже со следующего дня после истечения срока после регистрации оригинального лекарственного средства.

Законопроект также предлагает отменить патентную увязку (необходимость при регистрации лекарства подавать заверенную копию патента или лицензии, которой разрешается производство и продажа зарегистрированного лекарства).

Помимо того документ предлагает внести изменения в законы "Об охране прав на изобретения и полезные модели" и "Об охране прав на знаки для товаров и услуг".

Законопроект разработан на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, которые позволят существенно уменьшить количество "вечнозеленых" патентов, усовершенствовать основания принудительного отчуждения прав интеллектуальной собственности на изобретения (полезные модели) касательно лекарств, ввести процедуры обжалования заявок на изобретения, изъять из правовой охраны способы и методы лечения, диагностические и хирургические методики по примеру стран ЕС, а также сделать возможным продление действия патента на изобретение. Указанные изменения позволят избежать искусственной патентной монополии и искусственного удержания высоких цен на лекарства.

Проект закона разработан нардепами Ольгой Стефанишиной и Александрой Устинновой во исполнение Государственной стратегии реализации государственной политики обеспечения населения лекарственными средствами на период до 2025 года, утвержденной постановлением Кабмина № 1022 от 5 декабря 2018 года.