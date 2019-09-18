Медицина

18:31 18.09.2019

Парламентский комитет экономразвития поддержал продление международных закупок лекарств еще на 2 года

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Парламентский комитет экономразвития поддержал продление международных закупок лекарств еще на 2 года

Парламентский комитет по вопросам экономического развития поддержал правки к законопроекту о публичных закупках, которые позволят продлить международные закупки лекарственных средств еще на два года.

Об этом сообщила член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию, экс-заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

"Только что комитет по вопросам экономического развития проголосовал "за" важные предложения к проекту закона "О публичных закупках", которые после принятия законопроекта во втором чтении позвольте Министерству здравоохранения продолжить закупки лекарств, вакцин и медицинских изделий через международные организации еще на два года", - написала она на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Стефанишина сообщила, что в четверг законопроект о публичных закупках планируется вынести на голосование в сессионном зале во втором чтении.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект №1076, в котором предложена новая редакция закона о публичных закупках. Согласно тексту законопроекта, нововведения предполагают ввести обязательность использования системы закупок ProZorro при закупках от 50 тыс. грн. Согласно первоначальной редакции законопроекта, не предполагает возможности закупок лекарственных средств через международные организации (МО).

Стефанишина сообщила, что совместно с главой комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаилом Радуцким они договорились подать соответствующие правки к законопроекту №1076, предусматривающие продление международных закупок еще на два года.

Теги: #лекарства #закупки
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