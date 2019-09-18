НСЗУ разрешила погашать е-рецепт различными торговыми названиями

Национальная служба здоровья (НСЗУ) предоставила аптекам возможность погашать электронный рецепт несколькими торговыми названиями, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Согласно сообщению, такие торговые названия должны соответствовать выписанным в электронном рецепте МНН (международное непатентованное наименование), лекарственной форме, дозировке, а общее количество доз выбранных лекарственных средств должно соответствовать выписанным в рецепте.

Эта функция станет обязательным для МИС (медицинская информационная система) ориентировочно до конца 2019 года. Для ее получения в интерфейсе программы руководителям аптечных учреждений необходимо обращаться к представителям МИС.