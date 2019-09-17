Медицина

17:32 17.09.2019

В областные медучреждения по инициативе Зеленского переданы еще 20 автомобилей "скорой помощи"

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В областные медучреждения по инициативе Зеленского переданы еще 20 автомобилей "скорой помощи"

В областные медицинские учреждения во вторник, в День безопасности пациентов, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского переданы еще 20 автомобилей "скорой помощи", приобретенных Фондом Рината Ахметова.

Как сообщается на сайте главы государства, переданы 14 автомобилей типа "С" для областных детских учреждений, три – типа "В" для областных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а также три машины типа "А" на базе внедорожника Toyota Land Cruiser для обслуживания жителей сел.

В целом с июля 2019 года в регионы передано 77 автомобилей.

День безопасности пациентов украинцы будут отмечать вместе с мировым сообществом 17 сентября. Соответствующий указ президент Зеленский подписал 4 сентября.

Теги: #авто #ахметов #скорая_помощь #пациенты
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