Центр психического здоровья и реабилитации ветеранов войны начнет реабилитацию участников АТО и ООС

Центр психического здоровья и реабилитации ветеранов войны, созданный на базе госучреждения "Госпиталь ветеранов "Лесная поляна" Министерства здравоохранения", начнет реабилитацию участников АТО и ООС.

Как сообщила журналистам во вторник директор госпиталя Ксения Возницина, центр будет специализироваться на лечении расстройств, связанных с боевым стрессом, последствиями черепно-мозговых травм (постконтузийний синдром), лечение состояний зависимости от психоактивных веществ.

По ее словам, задачей центра также будет являться создание системы психологической реабилитации ветеранов и их семей путем адаптации мирового опыта, Центр станет лечебно-методической базой для развертывания сети региональных центров психического здоровья и реабилитации во всех областях Украины на базе существующих госпиталей ветеранов.

Кроме того, на базе центра будет проводиться работа с ближайшим окружением ветеранов, так называемым "кругом травмы". Вместе с участниками боевых действий в центре также будут проходить реабилитацию добровольцы и прошедшие плен.

"Влияние травматических событий распространяется не только на непосредственные жертвы, но и охватывает гораздо более широкий круг: эффекты травматизации охватывают их семьи, окружение, работников социальных служб, волонтеров и многих других. Мы хотим создать условия для возвращения ветеранов в социум и принятия ветеранов социумом", - подчеркнула Возницина.

Центр планирует начать работу с 1 октября и сможет охватить до 60 пациентов одновременно.

В настоящее время госпиталь ветеранов "Лесная поляна" может принимать 220 человек, из которых до 10 пациентов – участники АТО/ООС.

Возницина отметила, что в настоящее время в Украине из около 1,2 млн ветеранов значительная часть нуждаются в периодическом медико-психологического обследовании и сопровождении, из 360 тыс. ветеранов АТО/ООС более 60% требуют длительной реабилитации. Около 5500 семей погибших военных также нуждаются в реабилитации. С начала боевых действий на востоке зафиксированы более 600 самоубийств, 30-40% пограничных нарушений ментального здоровья ветеранов трансформировалось в психиатрические нозологии.

Госпиталь ветеранов войны "Лесная поляна" с 1975 по 1989 годы находился в сфере управления Четвертого главного управления при Министерстве здравоохранения УССР и обслуживал советскую партийную элиту. После распада СССР госпиталь был переподчинен Минздраву и переименован в "Украинский госпиталь для воинов-интернационалистов "Лесная поляна".

В 2017 году госпиталь ветеранов войны "Лесная поляна" был избран для создания специализированного Центра.

Площадь зданий центра – 13 тыс. кв. м, территория госпиталя – 7 га.

В марте 2019 года по итогам конкурса главным врачом (впоследствии директором) госпиталя стала Возницина, ранее возглавлявшая отделение медико-психологической реабилитации на базе Института медицины труда им. Ю.И.Кундиева Национальной академии медицинских наук Украины, где в 2014-2018 году было пролечено более 1000 ветеранов.