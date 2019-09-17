Медицина

16:01 17.09.2019

Проект программы медгарантий подан на рассмотрение в Раду

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Проект программы медгарантий подан на рассмотрение в Раду

Проект Программы медицинских гарантий (ПМГ) в рамках государстенного бюджета на 2020 года подан на рассмотрение в Верховную Раду, сообщается на странице Национальной службы здоровья (НСЗУ) в Facebook.

Согласно сообщению, в рамках программы предусматривается увеличение финансирования программы "Доступные лекарства", обеспечение инсулинами и раннего выявление рака.

"Увеличение финансирования лечения инсультов и инфарктов, оплата родов и неонатологической помощи, а также диагностических услуг для раннего выявления онкологических заболеваний - это приоритетные направления Программы медицинских гарантий на 2020 год. Отдельной статьей определены такие важные направления, как реабилитация и палиативная помощь",- процитировала пресс-служба председателя НСЗУ Олега Петренко.

Бюджет программы составляет 80 млрд грн, в частности 72,08 млрд - в рамках предельных расходов, 8,6 млрд грн - дополнительная потребность для повышения тарифов или количества услуг.

Теги: #нсзу #бюджет #петренко #медреформа #пмгу
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