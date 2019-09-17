Медицина

15:37 17.09.2019

Применение прозрачных цифровых технологий является основным принципом медреформы - глава НСЗУ

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Применение прозрачных цифровых технологий является основным принципом медреформы - глава НСЗУ

Применение прозрачных цифровых технологий является одним из основных принципов внедряемых изменений в системе здравоохранения, считает председатель Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко.

"Одним из основных принципов реализации реформы было применение прозрачных цифровых технологий. Каждый этап реформы проходит с использованием электронной информации, которая позволяет нам как службе, занимающейся финансированием сферы здравоохранения, делать это на основе прозрачных данных",- сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.

Петренко также отметил, что внедрение инструмента открытых данных в системе здравоохранения позволяет отслеживать, на что идут средства.

По его словам, НСЗУ сначала использовала большое количество дешбордов, которые можно найти на сайте НСЗУ, но не всегда они были технически удобными для пациентов.

"После разработки приложения на мобильные телефоны, каждый пациент может найти своего врача. Но главное это то, что можно отследить, куда идут деньги. Впервые в Украине внедрена система, где движение средств, которые вы уплатили в качестве налогоплательщиков, абсолютно прозрачно", - сказал Петренко.

Еще одним этапом, помимо подписания декларации, была оптимизация программы "Доступные лекарства", которую с 1 апреля администрирует НСЗУ.

"Вся информация, в частности - кем выписан рецепт, сколько заплатили за это лекарство, тоже открыта",- сказал Петренко.

По словам главы НСЗУ, благодаря такому инструменту можно также отследить динамику подписания деклараций и закупки, которые проводят медучреждения.

Замглавы миссии Посольства Великобритании в Киеве Хелен Фейзи отметила, что на проекты по открытию данных Великобритания выделила $10 млн.

"За четыре года правительство Украины уже открыло данные в ряде проектов, и это открытие продолжается. Я не могу сказать, сколько именно денег выделено на здравоохранение, но если смотреть на проект в целом, то от Великобритании и США поступило по $10 млн. Кроме расходов на сферу здравоохранения, этот проект также поддерживает сферы строительства и транспорта",- сказала она.

Теги: #нсзу #петренко #медреформа
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