Бюджет программы медгарантий должен составить не менее 80 млрд грн – НСЗУ

Бюджет программы медицинских гарантий (ПМГ), сформированный Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), должен составить не менее 80 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба НСЗУ, 72,08 млрд грн в границах предельных расходов на финансирование ПМГ, еще 8,6 млрд составляет дополнительная потребность для повышения тарифов или количества услуг.

В бюджетных предложениях НСЗУ, в частности, предусмотрено увеличение финансирования приоритетных направлений ПМГ на 2020 год, в том числе лечение инсультов и инфарктов, оплата родов и неонатологической помощи, а также диагностических услуг для раннего выявления онкологических заболеваний.

Отдельной статьей бюджетных предложений НСЗУ определены реабилитация и паллиативная помощь.

Кроме того, в бюджет заложена индексация капитационной ставки для учреждений первичной помощи.

"С формированием ПМГ в Украине начался путь к цивилизованной системе здравоохранения, в центре которой - потребности пациента. Мы надеемся, что парламент утвердит бюджет, который нужен для реализации этой программы и сделает шаг на этом пути - шаг навстречу пациенту ", - цитирует пресс-служба НСЗУ главу службы Олега Петренко.

Программа медицинских гарантий - перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту. Для пациента эти услуги полностью бесплатные. За них заплатит НСЗУ из налогов граждан.

Эта программа покроет всех граждан страны и лиц, приравненных к ним.

"Нет каких-то льготных или привилегированных групп населения, для которых бы работала эта программа. Она имеет целью охватить медицинскими услугами всех граждан", - подчеркнул Петренко.

Как сообщалось, программа медгарантий стартует в 2020 году и будет включать услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной медицинской помощи и реабилитации. Полный перечень безоплатных для украинцев медицинских услуг будет обнародован после утверждения государственного бюджета на 2020 год.

Главный фокус программы медгарантий будет сосредоточен на медицинских услугах, связанных с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощи в родах и неонатальной помощи, эндоскопических обследованиях, направленных на раннюю диагностику онкологических заболеваний. Именно за эти услуги НСЗУ будет платить медицинским учреждениям по приоритетному тарифу, который позволит пациентам получать их бесплатно и качественно. В частности, за роды НСЗУ планирует платить медучреждениям 8,5 тыс. грн, за лечение инсульта – 19,5 тыс. грн, за лечение инфаркта – 15,8 тыс. грн.

Для реализации ПМГ НСЗУ подчеркивает необходимость автономизации медучреждений "вторички" и их подключение к электронной системе здравоохранения.