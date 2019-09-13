Рост числа пожаров вблизи Киева в последнее время негативно сказался на состоянии воздуха в столице – КГГА

Увеличение количества пожаров на территории вблизи Киева (за последний месяц – более 800 пожаров, что превышает средний показатель почти в семь раз) оказал негативное влияние на состояние воздуха в столице, отмечают в Киевской горгосадминистрации.

По словам первого замглавы КГГА Николая Поворозника, проблемы экологии и чистоты воздуха в Киеве, как и в любом мегаполисе, вызваны рядом факторов, в частности работой промышленных предприятий, увеличением количества автомобилей, ростом случаев пожаров на территории Киевской области и др.

"Мы ежедневно мониторим состояние воздуха, особое внимание уделяется территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилых массивах на Левом берегу столицы. Круглосуточно работает передвижная лаборатория коммунальной аварийно-спасательной службы", - цитирует Поворозника пресс-служба КГГА.