Медицина

17:16 13.09.2019

Рост числа пожаров вблизи Киева в последнее время негативно сказался на состоянии воздуха в столице – КГГА

1 мин читать
Рост числа пожаров вблизи Киева в последнее время негативно сказался на состоянии воздуха в столице – КГГА

Увеличение количества пожаров на территории вблизи Киева (за последний месяц – более 800 пожаров, что превышает средний показатель почти в семь раз) оказал негативное влияние на состояние воздуха в столице, отмечают в Киевской горгосадминистрации.

По словам первого замглавы КГГА Николая Поворозника, проблемы экологии и чистоты воздуха в Киеве, как и в любом мегаполисе, вызваны рядом факторов, в частности работой промышленных предприятий, увеличением количества автомобилей, ростом случаев пожаров на территории Киевской области и др.

"Мы ежедневно мониторим состояние воздуха, особое внимание уделяется территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилых массивах на Левом берегу столицы. Круглосуточно работает передвижная лаборатория коммунальной аварийно-спасательной службы", - цитирует Поворозника пресс-служба КГГА.

Теги: #киев #пожары #гсчс #смог
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:02 13.09.2019
Около 20 тыс. старых уличных светильников планируют заменить на LEDы в Киеве в этом году – Кличко

Около 20 тыс. старых уличных светильников планируют заменить на LEDы в Киеве в этом году – Кличко

12:57 13.09.2019
До конца года провести выборы в Киеве невозможно - представитель Кабмина в Раде

До конца года провести выборы в Киеве невозможно - представитель Кабмина в Раде

11:53 13.09.2019
Ситуация с пожаром в Чернобыльской зоне под контролем, открытого огня нет – ГСЧС Киевщины

Ситуация с пожаром в Чернобыльской зоне под контролем, открытого огня нет – ГСЧС Киевщины

09:55 13.09.2019
Чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится на территории Украины в ближайшие дни

Чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится на территории Украины в ближайшие дни

05:51 13.09.2019
КГГА: Около 230 хостелов в Киеве работает нелегально

КГГА: Около 230 хостелов в Киеве работает нелегально

16:26 12.09.2019
На заводе "Энергия" планируют установить сортировочно-перерабатывающую линию и систему химической очистки газов

На заводе "Энергия" планируют установить сортировочно-перерабатывающую линию и систему химической очистки газов

16:11 12.09.2019
Задымленность в Киеве обусловлена рядом факторов, будет создана рабгруппа для контроля качества воздуха

Задымленность в Киеве обусловлена рядом факторов, будет создана рабгруппа для контроля качества воздуха

14:04 12.09.2019
В "Слуге народа" выступают за перезагрузку власти в Киеве и досрочные выборы

В "Слуге народа" выступают за перезагрузку власти в Киеве и досрочные выборы

06:55 11.09.2019
В Киеве 11-16 сентября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Киеве 11-16 сентября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

15:46 10.09.2019
SkyUp запускает в сентябре шесть дополнительных рейсов по маршруту Киев-Харьков

SkyUp запускает в сентябре шесть дополнительных рейсов по маршруту Киев-Харьков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пациенты с пересаженными органами поднимутся на Говерлу для поддержки трансплантации в Украине

Легализацию медканнабиса заблокировал Аваков - Супрун

Председатель НСЗУ отказался возглавить Минздрав

Петиция на сайте президента Украины о сохранении Уляны Супрун главой Минздрава набрала более 25 тыс. голосов

В Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать школы – КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Пациентские организации обратились к президенту с просьбой не допустить отмены программы реимбурсации

Изменения в амбулаторной и стационарной медпомощи точно начнутся в 2020 году - Скалецкая

Продолжение реформы еHealth в Украине обсудили в Офисе президента

Новая редакция закона о публичных закупках может лишить украинцев жизненно важных лекарств, закупаемых через МО - Супрун

НСЗУ обнародовала перечень безоплатных медуслуг по программе медгарантий

Национальная стратегия развития eHealth необходима для реализации "государства в смартфоне"

Депутаты намерены продлить международные закупки лексредств минимум на два года – Стефанишина

Ассоциация "ЕСО здоровье Украины" запускает программу для эффективного управления медучреждениями

Пилот в Полтавской области по реформе стационарной медпомощи работает успешно

Гослекслужба устраняет выявленные в ходе тестирования недостатки электронной системы лицензирования производства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА