Пациентские организации обратились к президенту с просьбой не допустить отмены программы реимбурсации

Пациентские организации обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить отмены программы реимбурсации и реестра инсулинозависимых, сообщила бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в Facebook.

"Пациенты, нуждающиеся в инсулине, имеют обоснованные опасения, что могут остаться без реимбурсации инсулина и без электронного реестра. Уже появилась информация о том, что в регионах пытаются вернуться к старой и коррупционной системе тендеров на инсулин. Пациенты обратились к президенту Украины с просьбой не допустить отмены программы реимбурсации и реестра инсулинозависимых пациентов",- написала она.

Согласно тексту обращения пациентских организаций, которым располагает "Интерфакс-Украина", пациенты призывают "остановить атаки на электронный реестр пациентов, а также перевести пилотную систему возмещения стоимости инсулинов в постоянно действующую".

"Мы как пациентское сообщество являемся свидетелями неутешительной ситуации: из разных регионов Украины к нам доходит информация о попытке вернуться к старой, непрозрачной, коррумпированной системе региональных тендеров на препараты инсулина. Более того, уже более года электронный реестр пациентов пытаются сломать, возбудив против его разработчиков и администраторов сфабрикованные уголовные дела. Просим вас лично вмешаться в ситуацию и защитить права пациентов Украины с сахарным диабетом",- говорится в обращении к президенту Украины.

Как сообщалось, модель реимбурсации инсулинов предусматривает, что пациентам назначают индивидуальную схему лечения, и они могут получать препарат по электронному рецепту в аптеках. Врачи-эндокринологи, которые ведут этих пациентов, имеют доступ к реестру инсулинозависимых пациентов и могут оценивать объем назначения инсулина и контролировать эффективность лечения.

При этом пациент, благодаря реестру, остается мобильным и не привязан к месту регистрации, имея возможность в любом городе обратиться к врачу-эндокринологу и получить свои лекарства в той аптеке, где ему удобнее всего это сделать.

В бюджете Минздрава на 2019 год на возмещение стоимости препаратов инсулина за средства госбюджета заложено 841,175 млн грн, что покрывает 87% потребности. Еще 13% потребности должны быть обеспечены из местных бюджетов. Ранее, при формировании госбюджета на 2019 год, на возмещение стоимости препаратов инсулина планировалось направить 925 млн грн.

При этом в Минздраве отмечали, что с 2019 года впервые финансирование обеспечения инсулинами будет обеспечиваться госбюджетом на основе данных реестра инсулинозависимых пациентов. В случае, если пациента нет в этом реестре, финансирование его обеспечения будет осуществляться за счет местных бюджетов.

В 2016 году из-за неправильных расчетов государство нерационально потратило на закупки инсулина 1,5 млрд грн.