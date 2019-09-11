НСЗУ обнародовала перечень безоплатных медуслуг по программе медгарантий

Национальная служба здоровья (НСЗУ) обнародовала перечень безоплатных для пациентов медицинских услуг по программе медгарантий, которые станут доступными в 2020 году.

Согласно сообщению на странице ведомства в Facebook, программа медгарантий стартует в 2020 году и будет включать услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной медицинской помощи и реабилитации. Полный перечень безоплатных для украинцев медицинских услуг будет обнародован после утверждения государственного бюджета на 2020 год.

Главный фокус программы медгарантий будет сосредоточен на медицинских услугах, связанных с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощи в родах и неонатальной помощи, эндоскопических обследованиях, направленных на раннюю диагностику онкологических заболеваний. Именно за эти услуги НСЗУ будет платить медицинским учреждениям по приоритетному тарифу, который позволит пациентам получать их бесплатно и качественно. В частности, за роды НСЗУ планирует платить медучреждениям 8,5 тыс. грн, за лечение инсульта – 19,5 тыс. грн, за лечение инфаркта – 15,8 тыс. грн.

Председатель НСЗУ Олег Петренко подчеркнул необходимость автономизации медучреждений "вторички" и их подключение к электронной системе здравоохранения.

"Национальная служба здоровья работает в интересах пациента. Сегодня бесплатный перечень услуг доступен на "первичке", дальше будет расширяться на другие уровни медицинской помощи. Пациент пользуется, НСЗУ платит. Если заведение заключило договор с НСЗУ на предоставление приоритетных услуг и получает оплату по данному договору, никто в этом заведении не может требовать у пациента деньги за это", - цитирует Петренко пресс-служба.

В НСЗУ отметили, что услуги специализированной медицинской помощи по программе медицинских гарантий можно будет получить бесплатно только по направлению врача "первички" или лечащего врача. Без направления специализированную медицинскую помощь в соответствии с медицинскими показаниями можно будет получить бесплатно пациентам, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также без направления безоплатно предоставляется медицинская помощь при неотложном состоянии.