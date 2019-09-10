Медицина

15:24 10.09.2019

Ассоциация "ЕСО здоровье Украины" запускает программу для эффективного управления медучреждениями

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Ассоциация "ЕСО здоровье Украины" запускает программу для эффективного управления медучреждениями

Ассоциация "ЕСО здоровье Украины" запускает пятилетнюю программу для эффективного управления медучреждениями "Внедрение региональных систем эффективного управления сетями медучреждений в условиях децентрализации на основе ценностно-ориентированного подхода к медицинскому уходу", сообщил глава правления ассоциации Евгений Прилипко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Мы сейчас с ассоциацией экспертов начинаем большую программу. Я считаю, что она будет длиться приблизительно пять лет",- сказал он.

По словам эксперта, программа будет состоять из нескольких этапов. "Первый – мотивационная среда. Необходимо пройти этот путь, чтобы каждый из участников процесса понимал - что, для чего, выгоду от цифровизации и от внедрений. Сейчас такого нет. У нас есть руководители больниц, есть врачи, есть органы исполнительной власти, местного самоуправления, собственники медучреждений. Все они должны понять свою выгоду от процессов, чтобы целой командой двигаться дальше. Второй этап – система обучения и внедрения. И повышение эффективности и качества как результат. Этих три этапа можно разделить на пять лет – это тот период времени, который мы берем на себя, чтобы помочь медучреждениям встать на ноги с наименьшими потерями", - сказал он.

Прилипко также отметил, что презентация проекта состоится в конце сентября.

"Первый этап мы начнем с пресс-конференции 24 сентября, где вместе с экспертами полностью презентуем проект. Цель – объединить опыт, обменятся данными на основании результатов пилота в Полтавской области. После этого 25 сентября мы проведем семинар в Полтаве, который будет включать тур медучреждениями, чтобы наглядно увидеть, как все происходит. Также мы будем проводить комплексные тренинги для учреждений и для их руководства", - сказал он.

Эксперт не исключил возможности объединения этого семинара с медицинским форумом, инициируемым министром здравоохранения Зоряной Скалецкой.

Теги: #есо_здоровье #программа #медреформа #медучреждения
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