Медицина

18:43 09.09.2019

Гослекслужба устраняет выявленные в ходе тестирования недостатки электронной системы лицензирования производства

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Гослекслужба устраняет выявленные в ходе тестирования недостатки электронной системы лицензирования производства

 Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) в настоящее время устраняет недостатки электронной системы лицензирования производства и импорта лекарственных средств, выявленные в ходе тестирования.

Как сообщается на сайте ведомства, систематическое тестирование и внедрение системы лицензирования производства и импорта лекарственных средств, позволяющее в режиме онлайн как подавать заявления, так и отслеживать их статус, продолжается в течение последнего месяца.

"В рамках заседаний рабочих групп, которые систематически происходили в течение августа с разработчиками во время тестирования системы, специалистами Гослекслужбы были выявлены некоторые технические недостатки системы, пока устраняются разработчиками", - сообщает Гослекслужба.

Ведомство отмечает, что 5 сентября к тестированию электронной системы лицензирования производства и импорта лекарственных средств совместно с представителями Управления лицензирования производства, импорта лекарственных средств, контроля за соблюдением лицензионных условий и сертификации присоединились отечественные фармацевтические производители АО "Фармак" и ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (оба – Киев), "которые предоставили свои предложения и замечания".

Электронная система онлайн подачи и отслеживания заявлений на лицензирование видов хозяйственной деятельности предоставляет, в частности, возможность получения заявителем исчерпывающей информации о процессе лицензирования, формирования заявителем заявления через интерактивную форму, отправления заявителем заявления и сопроводительной документации, заверенных электронной цифровой подписью и электронной печатью субъекта хозяйственной деятельности-юридического лица или физического лица-предпринимателя, а также получения заявителем информации о текущем состоянии обработки заявления, хранения истории и статистики принятых и обработанных пакетов документов и своевременного получение информации о принятых решениях.

Проект создания электронной системы реализуется при поддержке Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины и проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS" и Фонда Восточная Европа.

Как сообщалось, в конце июня Гослекслужба сообщила о начале тестовой эксплуатации электронной системы лицензирования производства лекарственных средств, в которой можно будет подавать заявки в режиме онлайн и отслеживать их статус. По информации Гослекслужба к тестированию присоединились ряд отечественных фармпроизводителей, в том числе ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", ПАО "Фармак", ООО "Фарма Старт", АО "Киевмедпрепарат", ПАО "Галичфарм" (входит в корпорацию "Артериум").

Теги: #лекарства #лицензирование #гослекслужба
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