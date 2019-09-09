Медицина

15:20 09.09.2019

Суд открыл дело по иску о признании недействительной Инструкции о проведении судмедэкспертизы

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Суд открыл дело по иску о признании недействительной Инструкции о проведении судмедэкспертизы

 Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску к Министерству здравоохранения Украины о признании противоправным и недействительным приказ министерства от 17 января 1995 года "Об утверждении Инструкции о проведении судебно-медицинской экспертизы".

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску к Министерству здравоохранения Украины о признании противоправным и недействительным приказ министерства от 17 января 1995 года "Об утверждении Инструкции о проведении судебно-медицинской экспертиз", на основании которой сегодня осуществляются все судебно-медицинской экспертизы в Украине", - сообщает пресс-служба ОАСК в понедельник.

По мнению истца, Минздравом было принято вышеуказанный Приказ в нарушение положений Конституции Украины и Закона Украины "О судебной экспертизе".

"Суд постановил рассмотрение дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 19 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Теги: #медэкспертиза #суд #приказ
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