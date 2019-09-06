Медицина

18:32 06.09.2019

Проведение международными организациями тщательной экспертизы позволяет закупать качественные лекарства – эксперт

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Проведение международными организациями тщательной экспертизы позволяет закупать качественные лекарства – эксперт

Экспертиза международных организаций, которую они проводят в рамках процедуры закупок, позволяет закупать качественные и эффективные генерические лекарственные средства и биосимиляры, считает директор благотворительного фонда "Капля крови", пациент с онкозаболеванием (хронический миелоидный лейкоз, ХМЛ) Иван Зеленский.

"Международные организации закупают для нас качественные генерические препараты и биосимиляры, это правда. У них очень большая экспертиза документальная, они изучают досье этого препарата, у них очень жесткие требования к GMP-сертификации и подтверждению биоэквивалентности препаратов", - сказал он журналистам в Киеве в четверг.

Зеленский подчеркнул, что, в частности, требование ПРООН (UNDP), предусматривающее наличие у генерика регистрации в странах с жесткой регуляторной системой.

"Условно, если генерик зарегистрирован в ЕС, то он имеет гарантию качества и его можно спокойно покупать для Украины", - сказал он.

"Они покупают все качественное, я это гарантирую, потому, что я сам являюсь пациентом, который принимает закупленные препараты", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, в настоящее время он ежедневно принимает генерический препарат от ХМЛ, который закуплен через международные организации. При этом стоимость месячного курса составляет $40, в то время, как стоимость оригинального препарата в 2008 году составляла $4000 за месячный курс.

"Я спокойно и без проблем перешел на генерик, который закупают международные организации, не почувствовал, что генерик чем-то хуже", - сказал он.

Он также подчеркнул, что не владеет информацией о жалобах пациентов на закупленные через международные организации лекарства.

"У нас, к сожалению, не все врачи понимают разницу между оригиналом и генериком или биосимиляром. И бывают моменты, когда врач, который привык лечить оригинальным препаратом, говорит, что биосимиляр, который закупило государство какой-то не такой. Но я не слышал, чтобы онкопрепараты оставались на складах и не использовались. Как правило, они все используются и все хорошо", - сказал он.

Теги: #лекарства #медицина #медреформа #закупки
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