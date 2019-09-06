ГП "Медицинские закупки Украины" получили первый заказ через Электронные каталоги

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" получило первый заказ через Электронные каталоги (маркетплейс на ProZorro, позволяющий осуществлять допороговые (до 200 тыс. грн) закупки товаров медицинского назначения онлайн), сообщается на странице МЗУ в Facebook.

Согласно сообщению, первым заказчиком стала Городская детская поликлиника №12 Харьковского городского совета. Общая сумма покупки составила 6,347 тыс. грн.

В 2019 году в рамках пилотного проекта и запуска программы ProZorro Market, ГП "Медицинские закупки Украины" присоединилось к формированию и администрирования Е-каталогов в части товаров медицинского назначения. В настоящее время в Е-каталогах можно приобрести медицинские изделия (вату, перевязочные материалы, перчатки, бахилы) и лекарственные средства (левофлоксацин, клексан, натрия хлорид, сибазон).