Профильный комитета Рады попросит Счетную палату и Госаудитслужбу проверить работу Минздрава во время каденции Супрун

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования намерен обратиться в Счетную палату и Государственную аудиторскую службу с требованием проверить работу Министерства здравоохранения в 2016-2019 гг.

Как написал на своей странице в соцсети "Фейсбук" глава комитета Михаил Радуцкий, обращение комитета готовится "по инициативе профильных ассоциаций".

"Комитету, парламенту и обществу нужна объективная и полная оценка работы Минздрава. Я как председатель комитета совместно с фракцией "Слуга народа" и коллегами по комитету хочу помочь госпоже министру Зоряне Скалецкий в реформировании ведомства и наведении порядка в сфере здравоохранения", - написал Радуцкий.

Он также сообщил, что инициировал разработку законопроекта "о ликвидации искусственных бюрократических барьеров в сфере здравоохранения".

"Обращаюсь к профильным ассоциациям врачей, производителей, пациентов, экспертам с просьбой предоставить свои предложения. На основе ваших предложений будет разработан законопроект о разумной дерегуляции в сфере здравоохранения, который мы обязательно предложим в парламенте", - написал Радуцкий.

Как сообщалось, Минздрав с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года возглавляла Уляна Супрун. До нее с декабря 2014 года по апрель 2016 года министерство возглавлял Александр Квиташвили.