Медицина

15:00 06.09.2019

Профильный комитета Рады попросит Счетную палату и Госаудитслужбу проверить работу Минздрава во время каденции Супрун

1 мин читать
Профильный комитета Рады попросит Счетную палату и Госаудитслужбу проверить работу Минздрава во время каденции Супрун

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования намерен обратиться в Счетную палату и Государственную аудиторскую службу с требованием проверить работу Министерства здравоохранения в 2016-2019 гг.

Как написал на своей странице в соцсети "Фейсбук" глава комитета Михаил Радуцкий, обращение комитета готовится "по инициативе профильных ассоциаций".

"Комитету, парламенту и обществу нужна объективная и полная оценка работы Минздрава. Я как председатель комитета совместно с фракцией "Слуга народа" и коллегами по комитету хочу помочь госпоже министру Зоряне Скалецкий в реформировании ведомства и наведении порядка в сфере здравоохранения", - написал Радуцкий.

Он также сообщил, что инициировал разработку законопроекта "о ликвидации искусственных бюрократических барьеров в сфере здравоохранения".

"Обращаюсь к профильным ассоциациям врачей, производителей, пациентов, экспертам с просьбой предоставить свои предложения. На основе ваших предложений будет разработан законопроект о разумной дерегуляции в сфере здравоохранения, который мы обязательно предложим в парламенте", - написал Радуцкий.

Как сообщалось, Минздрав с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года возглавляла Уляна Супрун. До нее с декабря 2014 года по апрель 2016 года министерство возглавлял Александр Квиташвили.

Теги: #аудит #радуцкий #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:13 05.09.2019
"Baker Tilly Украина" проведет аудит "Укроборонпрома"

"Baker Tilly Украина" проведет аудит "Укроборонпрома"

11:03 05.09.2019
Урегулирование зарплаты врачей административными методами убьет конкуренцию – экс-замглавы Минздрава

Урегулирование зарплаты врачей административными методами убьет конкуренцию – экс-замглавы Минздрава

19:33 04.09.2019
Госналогслужба назвала непроверенной информацию Бамбизова о результатах налогового аудита: он еще не завершен

Госналогслужба назвала непроверенной информацию Бамбизова о результатах налогового аудита: он еще не завершен

16:01 04.09.2019
Правительство уволило Супрун с должности и.о. министра здравоохранения

Правительство уволило Супрун с должности и.о. министра здравоохранения

14:58 04.09.2019
Офис крупных налогоплательщиков намерен завершить аудит "Нафтогаза" в октябре

Офис крупных налогоплательщиков намерен завершить аудит "Нафтогаза" в октябре

14:51 04.09.2019
Кабмин принял решение об увольнении Супрун с должности и.о. министра здравоохранения – нардеп Гончаренко

Кабмин принял решение об увольнении Супрун с должности и.о. министра здравоохранения – нардеп Гончаренко

13:30 04.09.2019
Советник министра здравоохранения Чумак представит проект концепции фармполитики Украины

Советник министра здравоохранения Чумак представит проект концепции фармполитики Украины

13:30 04.09.2019
Скалецкая: в первую очередь мы должны отработать экстренную медпомощь и трансплантацию

Скалецкая: в первую очередь мы должны отработать экстренную медпомощь и трансплантацию

13:03 04.09.2019
Минздрав и профильный комитет Рады создадут единый информационный хаб

Минздрав и профильный комитет Рады создадут единый информационный хаб

12:26 04.09.2019
Офис крупных налогоплательщиков завершил аудит ArcelorMittal Кривой Рог, сумма претензий 9 млрд грн

Офис крупных налогоплательщиков завершил аудит ArcelorMittal Кривой Рог, сумма претензий 9 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Легализацию медканнабиса заблокировал Аваков - Супрун

Председатель НСЗУ отказался возглавить Минздрав

Петиция на сайте президента Украины о сохранении Уляны Супрун главой Минздрава набрала более 25 тыс. голосов

В Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать школы – КГГА

Корью в Украине заболели более 57 тыс. человек с начала года - ЦОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

ОПЗЖ и "Батькивщина" зарегистрировали в Раде законопроекты об отмене действующей медреформы и внедрении "страховой медицины" – Супрун

Запуск медреформы на вторичном уровне будет с апреля - Скалецкая

Скалецкая отметила необходимость существования системы eHealth

НСЗУ оприлюднила список безоплатних лабораторних досліджень для пацієнта в Україні

НСЗУ обнародовала список безоплатных лабораторных исследований для пациента

Центр развития медсестринства провел семинар для медсестер по внедрению пациенториентированного подхода в системе здравоохранения

В Луганской ОГА думают над совместным использованием для населения зданий облбольницы, арендованных для мобильного военного госпиталя

Легализацию медканнабиса заблокировал Аваков - Супрун

Скалецкая представила в Минздраве свою команду

Ведущие эксперты подчеркивают важность развития eHealth для продолжения реформы здравоохранения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА